  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Eylemi durdurdu

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli, söz konusu klinikte yer alan Covid-19 hastalarının sevkini gerçekleştirmesi nedeniyle Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikasının eylemini durdu.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Eylemi durdurdu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, ikinci pandemi merkezi olarak adlandırılan birimde dün başlattıkları ve bugün de devam eden eylemin, “klinikteki hastaların farklı noktalara sevk edilmesinden” dolayı “başarıyla neticelendiğini” açıkladı.

Özgöçmen, yazılı açıklamasında, buradaki koşullar düzeltilmeden yeniden hasta yatışı yapılmaya başlanması halinde merkezi bilimin ışığında düzenleyeceklerini belirtti. Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’ndeki Covid-19 kliniğindeki fiziki koşulların bilim dışı olduğuna işaret eden Özgöçmen, meslektaşları ve hastaların can güvenliği için talep ettikleri düzenlemede herhangi bir iyileştirme yapılmadığı için dün verilen sürenin dolduğunu ve bugün sabah itibarı ile üye meslektaşlarıyla birlikte kliniğe giriş yapılmadığını ifade etti.

Özgöçmen, şunları kaydetti: “Başlatmış olduğumuz bu haklı eylem neticesinde ilgili klinikteki hastalar farklı noktalara sevk edilerek eylem başarıyla neticelenmiştir.Ancak sağlık bakanlığı buradaki sağlıksız koşulları düzeltmez ise ve yeniden hasta yatışı yapmaya kalkışırsa bizler yeniden gelir gerekirse kapıyı kırar bildiğimiz gibi bilimin ışığında düzenleriz.”  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rogers: Sağlıkçılarımıza, sağlık, kuvvet ve mücadele gücü dilerim...13 Eylül 2020 Pazar 10:48
  • Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü13 Eylül 2020 Pazar 09:13
  • Hemşireler eyleme başladı! Bu sabah görev almadılar! KKTC'de Sağlık sistemi çöktü!13 Eylül 2020 Pazar 09:01
  • Taçoy : Kilowatt saat başına 0.25 TL teşvik kararı aldık12 Eylül 2020 Cumartesi 21:59
  • Serbest Hekimler: Göreve hazırız12 Eylül 2020 Cumartesi 21:58
  • YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Ankara'ya naklediliyor12 Eylül 2020 Cumartesi 21:51
  • Dönmez, sondaj çalışmaları konusunda, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.12 Eylül 2020 Cumartesi 21:37
  • Son Dakika: Pilli: KKTC'de 32 yeni Covid-19 vakası var!12 Eylül 2020 Cumartesi 20:36
  • Milletvekili Bertan Zaroğlu'ndan "hastane odası kirli" isyanı!12 Eylül 2020 Cumartesi 20:05
  • KKTC'de Covid-19 pozitif hemşire sayısı 4'e çıktı12 Eylül 2020 Cumartesi 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti