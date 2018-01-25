Kıbrıs Türk İşadamları Derneği Pazartesi günü yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı

Değerli Halkımız,

22 Ocak 2018 tarihinde yaşanan tüm olaylardan büyük üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktayız. Bizler, doğum yerimiz neresi olursa olsun, Kıbrıslı Türk hayat tarzını benimseyen ve bu sebeple de dünyanın iş yapması en zor yerlerinden biri olmasina rağmen güzel Kıbrısımız'da sermayemiz ve alın terimizle ekmek paramızı kazanmaya çalışan bir grup iş insanıyız.

Yurt dışında bir çok yerlerde gerek eğitim görmüş, gerek çalışmış ama sonuç olarak yaşamış insanlar olarak, doğum yeri neresi olursa olsun, bizim Kıbrıslı Türk insanı olarak kanıksadığımız, bize doğal ve normal gelen ve aslında da en büyük sermayemiz olan Kıbrıslı Türk Hayat Tarzımızın bize bahşedilmiş en büyük nimet olduğunu bilecek kadar da bu topraklarda dişimiz ve tırnağımızla ve her şart altında büyük bir kararlılıkla tutunuyoruz.

Buna bağlı olarak da işbu çok önem verdiğimiz ve de çocuklarımıza miras bırakmayı ümit ettiğimiz bu en büyük varlığımıza yapılacak herhangi bir saldırı veya tehdit de bizi derinden ve fazlaca rahatsız eder.

Üzülerek söylemek isteriz ki 22 Ocak tarihinde meydana gelen olayların tüm paydaşları elimizdeki bu nimetin farkına varamayarak büyük bir yanlış içerisine düşmüşler, sınıfta kalmışlardır:

1- Bir yurt dışı harekatınının içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hassasiyetlerini ve duygularını hiçe sayıp ‘Işgalci’ sıfatlandırması yapan Afrika Gazetesi,

2- Bu sıfatlandırmayı fırsat bilip Başkentimiz Lefkoşa’nın kalbinde nihayetinde bir basın organını basıp, taş atıp talan eden, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı'yı yuhalayan, seçilmiş Milletvekillerinin yemin töreni esnasında Meclis damına çıkıp bayrak şov yapan zanlılar,

3- Millet tarafından seçildiği Mecliste yine Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hassasiyetlerini hiçe sayıp yemin sonrasında slogan atan Milletvekili Sn. Doğuş Derya

4- Millet tarafından seçildiği Mecliste katip görevi yaparken sloganını beğenmediği bir başka Milletvekilinin başına kağıt atan Milletvekili Sn. Bertan Zaroğlu

5- Bu olayların bu seviyelere gelmesini engelleyemeyen ve asli gorevi toplumsal huzuru korumak olan Polis Teşkilatımız

Yukarıda tanımladığımız beş paydaş ’takkeyi önlerine koyup’ aslında nasıl bir yanlış içerisine düştüklerini, toplumsal birlik, barış ve huzur ortamımızı ve de en önemlisi Kıbrıslı Hayat Tarzımızı ne kadar kötü zedelediklerini düşünmelidirler. Bu beş paydaş kendi hatalarında ısrar ederek toplumumuzda bölünmeyi tetiklediklerini ve bütün bir halka huzursuzluk verdiklerini anlamalıdırlar. Bu beş paydaş hatalarını anlayıp acilen bu halktan özür dilemelidirler!

Kıbrıs Türk Işadamları Derneği (IŞAD) için doğum yeri neresi olursa olsun, Kıbrısımızın Kuzeyinde yaşayan, Kıbrıslı Türk Hayat tarzını benimseyip bunu onore eden herkes bu vatanın evladıdır ve bölünemez ayrılamaz kardeşleridir. Bizlerde ayrımcılık yoktur. Ayrımcılık bize yabancıdır ve de bunu teşvik edenleri asla benimsemeyiz, reddederiz. Bölünme ise asla bu toprağın evlatlarının çıkarlarına hizmet etmez, olsa olsa bizlerin birbirimize düşmesini ellerini ovuşturarak bekleyenlerin çıkarlarına hizmet eder.

Bu noktada bugünden itibaren tüm halkımızı itidal içinde, birlik içinde ve birbirimize empati yapıp kucaklayıcı bir biçimde, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak değerlerimizi yüceltecek şekilde 22 Ocak’ta yaşanan olayların yaralarını sarmaya davet eder bir daha asla böyle olayların yaşanmamasını isteriz.

En Derin Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Işadamları Derneği (IŞAD) üyeleri oybirliği ile alınan kararı,

YK Adına

Dengiz Kürşat

Başkan