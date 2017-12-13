“Kıbrıs Türk izciliğinin dünü, bugünü, yarını” semineri Cuma günü yapılacak

“Kıbrıs Türk İzciliğinin Dünü, Bugünü, Yarını” konulu seminer, cuma günü 14.30-17.30 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon'da yapılacak.
Kıbrıs Türk İzci Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenecek seminerde, Kıbrıs'ta İngiliz sömürge döneminden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, 1974 Barış Harekatı’ndan bugüne kadar geçen 43 yıl ve gelecekte izcilik konuşulacak.
Seminerde, Türkiye’den uluslararası izci lideri eğitimcisi ve yazar Osman Balcıgil ile Kıbrıs Türk İzci Gönüllüleri Derneği Başkanı ve izci lideri eğitimcisi Çağan Baysan konuşacak.
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