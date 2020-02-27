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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenliyor

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenliyor
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenliyor

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu olan eski CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın konuşmacı olacağı konferans düzenliyor.

Bilgehan’ın “Cumhuriyet, Atatürk Devrimleri ve Kadın” konusunda konuşacağı konferans ve çay etkinliği, 4 Mart Çarşamba saat 14.30’da Lefkoşa Merit Hotel’de yer alacak.

İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ile gazeteci Metin Toker'in kızı olan Gülsün Bilgehan, 1957’de Ankara’da doğdu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Bilgehan, Bilkent Üniversitesi öğretim üyeliği, İnönü Vakfı başkan yardımcılığı yaptı. TBMM 22., 24., 25. ve 26. dönem Ankara milletvekili görevinde bulunan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Türk Delegasyonu üyeliği yapan Bilgehan, CHP’de genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

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