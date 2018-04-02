Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanlığı’na M. Serhan Gazioğlu seçildi

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart 2018 tarihinde, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Lokali’nde yapıldı.

Divan Başkanlığı’nı Cemal Tunceri’nin, Divan Başkanı Yardımcılığı’nı Ezcan Özsoy’un yaptığı Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, vefat eden Kıbrıs Türk Mizah Emekçileri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 5. Olağan Genel Kurulu’nda, derneğin faaliyet ve mali raporları, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çakmak tarafından okunarak tartışıldı ve oy birliği ile kabul edildi. Hüseyin Çakmak, faaliyet raporunu sunduktan sonra yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin 4. genel kurulundan 5. genel kuruluna kadar geçen süre içerisinde yurtiçi ve yurt dışında toplam 112 etkinlik gerçekleştirildiğini; 117 yayın hazırlandığını; ulusal ve uluslararası alanda toplam 130 ödül kazanıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 5. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne, oy birliği ile, M. Serhan Gazioğlu, Devran Öztunç, Serkan Sürek, Mustafa Cemal Azizoğlu, Mustafa Tozakı, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak; Denetleme Kurulu Üyelikleri’ne ise Cemal Tunceri, Zafer Tutkulu ve Ezcan Özsoy seçildi.

30 Mart 2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında ise, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanlığı’na M. Serhan Gazioğlu, Genel Sekreterliğe Hüseyin Çakmak, Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne ise Devran Öztunç, Serkan Sürek, Mustafa Cemal Azizoğlu, Mustafa Tozakı ve Musa Kayra seçildi.



