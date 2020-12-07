Kıbrıs Türk iş dünyası örgütleri ile çalışanların örgütlerini bir araya getiren “Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi” kuruldu.

Kıbrıs Türk iş dünyası örgütleri ile çalışanların örgütlerini bir araya getiren “Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi” kuruldu.

Komiteden yapılan açıklamada, ekonomik bazlı iş örgütleri ile çalışanların örgütlendiği sendikaları bir araya getiren Karma İstişare Komitesi’nin, sürdürülebilir çalışma hayatının tesis edilebilmesi ve ülke sorunlarını kapsayıcı bir anlayışla ele alarak sorunlara çözüm üretilmesi için çalışacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kamu Görevlileri Sendikası tarafından oluşturulan komitede, katılımcı örgütlerin başkanları yer alıyor.

Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi’ni oluşturmak amacıyla bir süreden beri bir araya gelen örgüt başkanları, komitenin amaçlarını şu şekilde belirledi:

“Kıbrıs Türk-KİK, KKTC’de faaliyet gösteren ekonomik bazlı iş örgütleri ile çalışanların örgütleri olarak sendikalar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Kıbrıs Türk-KİK, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya bulunduğu sorunları ele almak, farklı kesimlerin görüşlerini yakınlaştırmak ve ortak çözüm yolları üretmek amacındadır.

Kıbrıs Türk-KİK, başta Türkiye Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği olmak üzere, farklı ülkelerdeki ve/veya uluslararası kurumlardaki muhatapları ile ilişkiler kurarak bu ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi için çalışacaktır.”

Çalışma prensiplerini kabul ederek oluşumunu gerçekleştiren Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi’nin, ortak gündemini belirlemek amaçlı toplantılarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, kararların oy birliğiyle alınacağı ve kamuoyuna açıklamaların belirlenecek sözcü veya sözcüler aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.