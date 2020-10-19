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Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Tarafından Kullanılan İki Römorkör Türkiye’de Modernize Edildi

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Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti tarafından kullanılan iki römorkör Türkiye’de modernize edildi. 13 Haziran'dan bu yana İstanbul’da bakımda olan Özgür Römorkörü ve Söndüren-10 Römorkörü yarın (20 Ekim)Kocaeli ve Yalova’da yapılacak törenlerle KKTC’ne uğurlanacak
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Tarafından Kullanılan İki Römorkör Türkiye’de Modernize Edildi

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti tarafından kullanılan iki römorkör Türkiye’de modernize edildi. 13 Haziran'dan bu yana İstanbul’da bakımda olan Özgür Römorkörü ve Söndüren-10 Römorkörü yarın (20 Ekim) Kocaeli ve Yalova’da yapılacak törenlerle KKTC’ne uğurlanacak

Özgür Römorkörü, Sanmar Altınova Tersanesinde günümüz teknolojisiyle ve uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz’de asgari 10 yıl daha aktif hizmet verecek şekilde tekne, makine ve yaşam mahalleri olarak yenilendi ve donatıldı. Yapılan modernizasyona ilave olarak römorkörün sancak ve iskele tarafında yaşam mahalleri üzerine KKTC Bayrağı ilk kez nakşedildi.

Söndüren 10 Römorkörü tekne de, makine, teçhizat ve donanım olarak oldukça geniş kapsamlı bir yenileme ve modernizasyona tabi tutularak uzun yıllar Doğu Akdeniz’de hizmet verebilecek kondisyona getirildi. Ayrıca, geminin sancak ve iskele tarafında yaşam mahalleri üzerine KKTC Bayrağı da ilk kez nakşedildi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi, KKTC limanları, kıyıları ve karasuları ile Kıbrıs Adası’nın yaklaşma sularında ve yakın deniz havzasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği adına bayrak ve varlık göstererek, Doğu Akdeniz’de stratejik bir misyonu hedefliyor. Bu hedef istikametinde, KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin (VTS) kuruluş çalışmaları da sürdürülüyor. Ayrıca Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti’nin, Eylül 2020’de kabul edilen Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) geçici üyeliğinin, Aralık 2020’de daimi üyeliğe dönüşmesi için girişimler yapılıyor.  Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti sahip olduğu sınırlı gemi ve deniz araçları yanında aktif olarak kullanabildiği üç römorkörle (Özgür – Söndüren 10, Vatan) hizmetlerini sürdürmektedir. Her üç römorkörün beş yılda bir yapılan tekne, makine, teçhizat ve donanım bakımından uluslararası zorunlu uygunluk denetimlerinin yapılması gerekiyor.

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