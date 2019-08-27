Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke Şubesi’ne kütüphane oluşturdular

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa yapılan topluma hizmet uygulamaları ile ilgili bilgiler vererek, planlanan her proje ile önce bir tema belirlediklerini ve bu tema çerçevesinde ihtiyacı karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.

“Kütüphanem Kızılay’da” projesinde toplumsal paylaşım ve öğrenme temalarını ele aldıklarını dile getiren Çağanağa, 3 aylık bir süre zarfında kitap bağışı ile toplanan kitapların sıralanması ve kategorilere ayrılmasının öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Okumayı özendirmek amacıyla kitap ayracı da tasarlandı

Toplum içerisinde okumayı özendirmek amacıyla kitap ayracı tasarladıklarını da belirten Çağanağa, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke Şubesi’ni ziyaret edip kitap ödünç alan her kişiye kitap ayraçlarının hediye edileceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke Şube binasının öğrenciler tarafından düzenlenmesinin ardından kütüphanenin oluşturulduğunu söyleyen Çağanağa, her bir proje ile toplumun farklı kesimlerine hitap etmeye çalıştıklarını ve farklı sosyal sorumluluk projeleri ile hem yerel hem de ulusal ölçekte eğitim, kültür ve sosyal alanda topluma katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.