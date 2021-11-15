Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “38’nci Kuruluş Yıl Dönümünü Kıvanç Ve Coşkuyla Kutluyoruz”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci Kuruluş Yılında Cumhuriyet Bayramını kıvançla, inançla, gelecekten emin güçlü duygularla coşkuyla, gururla mutluluk ve güven içinde kutladıklarını belirtti.

Dernek 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkının siyasal, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere yepyeni bir yaşam dönemine girdiği 20 Temmuz 1974 Türk Barış Harekâtı ile kazandığı barış, özgürlük ve bağımsızlık, 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle somut bir anlam kazandığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kuruluşu ile katliamlar, etnik temizlik ve soykırım eylemleriyle oluşan Kıbrıs meselesinin son bulduğunu, barış ve güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Dernek,”Karanlık bir dönemin belirsizlikleri ortadan kalkmış ve aydınlık bir geleceğin kesin yolu açılmıştır. Kıbrıs Türk halkı kendi egemenliğine, siyasi coğrafyası ile sınırları belirlenmiş toprağına, kendi halkının kayıtsız şartsız egemenliğinde bağımsız devletine kavuşmuştur.” dedi.

Dernek mesajında şunları belirtti:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın bu tarihi gününde Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Kahraman Mücahitlerimizi, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Gazilerimizi, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Bütün Şehitlerimize, vefat eden Gazilerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Yüce Türk Milletine, Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının uluslararası 1959 Zürih, Londra ve 1960 Lefkoşa Antlaşmaları ile elde ettiği haklarını, eşit kurucu ortaklık statüsünü yok etmek isteyen Rum-Yunan ikilisinin soykırım planlarıyla ENOSİS’i gerçekleştirmek amacıyla ırkçı, faşist terör saldırılarına karşı fedakârlık, kahramanlık, inanç ve kararlılıkla gerçekleştirdiği tarihî direnişin sonucunda ortaya çıkan egemen ve çağdaş bir devlettir.

Kıbrıs’ta yaşanan soykırım eylemleriyle gerçekleştirilen toplu mezarların varlığı, yaşama hakkı başta olmak üzere planlı ve örgütlü şekilde yapılan ağır, telafi edilemeyen insan hakları ihlalleri nedeniyle Kıbrıs Türk halkının temel amaçlarının başında egemen ve bağımsız Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak vardır. Yaşanan ağır tarihi gerçekler karşısında Kıbrıs Türk halkına düşen görev, egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini yaşatmaktır. Bunun önde gelen zorunlu gereği de Kıbrıs Adası’nda egemen ve bağımsız iki devletli bir uluslararası antlaşmanın sağlanmasındır. Bunun için de yapılacak tek şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak, varlığını sonsuza kadar sürdürmektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası toplumun saygın bir üyesi, egemen ve bağımsız bir devlet olarak sonsuza kadar yaşatma kararlığı ve inancıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’nci kuruluş yılını gururla kutluyoruz. “