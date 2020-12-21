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Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “Rumlar ENOSİS hedefinden vazgeçmedi”

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıslı Rumların ENOSİS hedefinden vazgeçmediğini belirtti.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “Rumlar ENOSİS hedefinden vazgeçmedi”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden yayımlanan mesajda, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine başlatılan saldırılar soykırım olarak nitelendirilerek, “Rumların Türklere karşı neler yapabileceklerinin bilinciyle bağımsız ve tam güvenlik içinde özgür yaşamanın değerini yeniden anlamlandırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığımızı teyit ediyoruz” denildi. 

“Rum-Yunan ikilisi dün olduğu gibi bugün de ENOSİS’i gerçekleştirebilmek için düşman gördükleri Türk halkını imha etmek gereğine inanmaktadır. Bu gerçeği Rum-Yunan liderlerinin açıklamaları tartışmasız ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanılan mesajda, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması için yürütülen çalışmaların Türklere karşı gerçek niyeti ortaya koyduğu belirtildi.

Federasyon temelinde bir anlaşmayı isteyenlere atıfta bulunulan mesajda, “Rumların Türk halkıyla birlikte yaşamaya ancak üç yıl dayanabildiklerini ve Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemedikleri gerçeğini, yaşadığımız soykırım vahşetini unutmamalıdırlar” denildi.

Egemenlik, bağımsızlık ve özgürlüğün hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği kaydedilen mesajda, “Bu gerçeği Kıbrıs Türk halkı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık 1963 soykırımını, Rum vahşetini var oluş mücadelesi yıllarında yaşayarak görmüştür” ifadeleri yer aldı. 

Mesajda ayrıca Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak iki eşit egemen bağımsız devlet ve garanti sisteminin korunması temelinde olabileceği gerçeğinin bütün taraflarca kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

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