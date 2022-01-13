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Kıbrıs Türk Kültür Derneği: Saygı Ve Özlemle Anıyoruz

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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ölüm Yıl Dönümü
Kıbrıs Türk Kültür Derneği: Saygı Ve Özlemle Anıyoruz

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı 10’uncu ölüm yıl dönümünde saygıyla ve özlemle andı.

 Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk halk, egemen, bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı 15 Kasım 1983 günü dünyaya ilen ettiği kararlığını aynı ruh ve aynı inançla bugün de daha güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kıbrıs Türk halkının sarsılmaz biçimde ortaya koyduğu değişmez tercihi ve kararlı duruşu, özgür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni sonsuza kadar yaşatmaktır. Türk halkının bugünlere ulaşması, öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ’ün başlattığı varoluş mücadelesi ve Rauf Raif Denktaş’ın yaşamı boyunca direnişçi kimliği, siyasi, hukuki ve diplomasi yetenekleriyle sürdürdüğü mücadelesi sayesindedir. Bu duygularla Kurucu Cumhurbaşkanımızın manevi varlığı önünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad dolsun.”

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