Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Küçük Ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’nci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Ankara merkezli dernekten yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk mücadele tarihi boyunca yaşananlara işaret edildi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS isteğine geçit vermemek için Kıbrıs adasında Türk varlığını sürdürme direnişini örgütlediğine, İngiliz Sömürge yönetimine karşı mücadeleyi başlattığına işaret edilen açıklamada, Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının mukavemetini, ırkçı EOKA terör örgütüne karşı örgütlediği, yazılarında, mitinglerde, Birleşmiş Milletler’de ve dünyadaki çeşitli uluslararası örgütlerde yaptığı konuşmalarda milli davayı başarıyla savunduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’taki varlığının, egemenliğinin kesin ve vazgeçilemez teminatının Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkı olduğu dile getirilen mesajda, “Uluslararası antlaşmalarla sağlanan Türkiye’nin garantör devlet statüsü ve Kıbrıs’ta süresiz asker bulundurma hakkı, vazgeçilmezlerimizin başında gelmektedir” denildi.

Mesajda, müzakerelerin iki tarafın egemen eşit statüde, egemen bağımsız iki devlet statüsünü sağlayacak bir zemininde başlatılması gerektiği de belirtildi.