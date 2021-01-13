  • BIST 1.564
  • Altın 443,501
  • Dolar 7,4284
  • Euro 9,0512
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Küçük Ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı

» »
 Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’nci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Küçük Ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı

 Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’nci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Ankara merkezli dernekten yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk mücadele tarihi boyunca yaşananlara işaret edildi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS isteğine geçit vermemek için Kıbrıs adasında Türk varlığını sürdürme direnişini örgütlediğine, İngiliz Sömürge yönetimine karşı mücadeleyi başlattığına işaret edilen açıklamada, Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının mukavemetini, ırkçı EOKA terör örgütüne karşı örgütlediği, yazılarında, mitinglerde, Birleşmiş Milletler’de ve dünyadaki çeşitli uluslararası örgütlerde yaptığı konuşmalarda milli davayı başarıyla savunduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’taki varlığının, egemenliğinin kesin ve vazgeçilemez teminatının Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkı olduğu dile getirilen mesajda, “Uluslararası antlaşmalarla sağlanan Türkiye’nin garantör devlet statüsü ve Kıbrıs’ta süresiz asker bulundurma hakkı, vazgeçilmezlerimizin başında gelmektedir” denildi.

Mesajda, müzakerelerin iki tarafın egemen eşit statüde, egemen bağımsız iki devlet statüsünü sağlayacak bir zemininde başlatılması gerektiği de belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu:Rahmetli Denktaş’ın yaktığı egemenlik meşalesini Kıbrıs Türk halkıyla birlikte taşımaya devam edeceğiz13 Ocak 2021 Çarşamba 11:12
  • Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü Öğrencilerine Eğitim Alanlarında Kullanabilmeleri İçin Tohumluk Patates Bağışlandı.13 Ocak 2021 Çarşamba 11:12
  • Atan: “Her KKTC Vatandaşı Denktaş’ın Mücadelesini, Yaptıklarını Çok İyi Bilmeli, Anlamalı Ve Anlatmalı”13 Ocak 2021 Çarşamba 10:54
  • Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, törenlerle anılıyor...13 Ocak 2021 Çarşamba 10:46
  • Cumhubaşkanı Tatar Yarın Spehar’la Görüşecek13 Ocak 2021 Çarşamba 10:24
  • Amcaoğlu:''Gençliğe sonsuza kadar ilham kaynağı olacak”13 Ocak 2021 Çarşamba 10:06
  • Basın-Sen'den zehir zemberek Arıklı açıklaması13 Ocak 2021 Çarşamba 10:04
  • Bütçe maratonu sürüyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:57
  • Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!13 Ocak 2021 Çarşamba 09:52
  • Pilli: “Denktaş Tarihteki Ve Kalplerimizdeki Yerini Korumaya Devam Edecek”13 Ocak 2021 Çarşamba 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti