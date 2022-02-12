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Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden TMT Açıklaması Ve Gazeteci Ayşenur Arslan’a Tepki

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden TMT Açıklaması Ve Gazeteci Ayşenur Arslan’a Tepki
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden TMT Açıklaması Ve Gazeteci Ayşenur Arslan’a Tepki

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatıyla ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve en ağır şekilde bu sözleri kınadığını bildirdi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs adasını Yunanistan’a ilhak etme (ENOSİS) mücadelesine karşı başlattığı varoluş savaşımı ve direniş sürecinde topraklarını vatan yapma kararlılığından hiçbir şekilde geri adım atmadığını ve KKTC devletinin kuruluşu ile vatanını, egemen, bağımsız ve özgür geleceğini güvence altına aldığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, TMT’nin Türk devleti tarafından örgütlendirilen silahlı gizli bir yeraltı örgütü olduğu, TMT’nin Yunanistan tarafından kurulan EOKA terör örgütünün Türk halkını imha ederek Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etme, hedefini ve Türklerin katliamını önlenmek amacıyla kurulan bir mukavemet örgütü olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, TMT’nin efsanevi örgütlenmesi, disiplini ve özverilerle dolu mücadelesi olmaması durumunda, “EOKA, Akritas, İfestos” soykırım terör örgütlerinin Türk halkını imha ve soykırım planlarının hedeflerine ulaşmış olacağı, Kıbrıs’taki Türklerin yok edileceği, Türkiye’nin jeopolitik, stratejik, milli çıkarlarının tamamının ciddi şekilde etkileneceği vurgulandı.

Gazeteci Ayşenur Arslan’ın TMT’yi aşağılayan çok ağır amaçlı sözlerinin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, bu sözlerin Dernek tarafından en ağır şekilde kınandığı belirtildi.

Bu tür sözlerin, Kıbrıs Türk halkına ve varoluş mücadelesine ağır bir hakaret olduğu belirtilen açıklamada, bu sözlerin ayrıca Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çok ciddi hoş görülemez bir hakaret olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı, varoluş mücadelesini Atatürk ilke ve devrimlerinden ve İstiklâl Savaşı ruhundan aldığı güçle verdi. Bunun için Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk halkının Kuvayı Milliye'si ve KKTC’nin en güçlü temel harcıdır.” denildi.

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