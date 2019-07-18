Kıbrıs Türk kültüründe içecekler ve sosyo kültürel işlevleri hakkında bildiri hazırlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, birçok farklı ülkeden çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyuma, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri “Zivaniya’dan Kahveye Kıbrıs Türk Kültüründe İçecekler ve Sosyo-Kültürel İşlevleri isimli bildiriyi sundular. Sunulan bildiride, Kıbrıs Türk kültüründe tüketilen içeceklerin, halk arasında nasıl yorumlandığı ve söz konusu içeceklerin sosyal ilişkileri nasıl etkilediği ortaya kondu.

“Kıbrıs Türk Kültüründe İçecekler Sosyal Hayat Açısından Son Derece Önemli Bir İşlevi Yerine Getiriyor”

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut yaptıkları ortak açıklamada; “Kıbrıs Türk kültüründe içeceklerin sosyal hayat açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirdikleri, farklı sosyal ortamlarda, orada bulunan kişilere göre farklı içecekler tüketildiği görüldüğünü aktardı. Çalışmada, Kıbrıs Türkleri arasında içecek kültürünün oluşmasında ada coğrafyasına bağlı olarak yetiştirilen ürünlerin önemli bir rol oynadığı, bunun yanında Anadolu’dan getirilen birtakım içeceklerin ve Kıbrıs Rumlarıyla yapılan kültürel alışverişlerin büyük bir rolü olduğu ortaya kondu.

Kıbrıs Türk kültüründe sosyal hayatın önemli bir parçası konumunda bulunan bazı içeceklerin halk tarafından adaya özgü olarak kabul edip sahiplenildiği, bazılarının ise günümüzde popüler kültürün etkisiyle unutulmaya yüz tutulduğu vurgulandı. Söz konusu içeceklerin kaybolmaması ve yaşatılması için özellikle gelecek kuşakların bu konuda bilgilendirilmesinin son derece büyük önem arz ettiği belirtildi.