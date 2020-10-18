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Kıbrıs Türk kültürüne İslami dayatma çağrısı

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Kıbrıs Türk kültürüne İslami dayatma çağrısı
Kıbrıs Türk kültürüne İslami dayatma çağrısı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, haddini aşan sözlerle, Türkiye’nin Kıbrıs’ta neler yapması gerektiğini anlattı, Kıbrıs’a İslami kimlik aşısı dayatması yapılması gerektiğini söyledi

Kaplan, içişlerimize ve kültürümüze müdahale edilmesini savunan yazısında şunları söyledi:

“Türkiye acil önlem almalı. Tıpkı Balkanlar’a yerleşirken yaptığımız gibi gönüllerini fethedecek çağdaş zaman dervişleri, alperenleri ve akıncılarıyla Kıbrıs’a İslâmî bir kimlik aşısı, ruh açısı yapmalı.

Türkiye, Kıbrıs’ı kumarhaneye çevirdi: Off-shore bankacılığın, kumarhanelerin cirit attığı bir Las Vegas yaptı Akdeniz’de.

Türkiye bu konuda tek başına hareket etmedi elbette. Rumlar da, Türkler de bu konuda ortaklaşa hareket ettiler. Kumar, sınırları ortadan kaldıran tek “ayartıcı canavar”dı Kıbrıs’ın bütününde!.

Ayrıca yaklaşık 20 yıldır haykırıp duruyorum: Kıbrıs’ın bugünü, Türkiye’nin yarını olmak üzere… Haykırıyorum da, anlayan, idrak eden ve duyan var mı?!

Unutmayalım: Kültürel olarak kaybettiğiniz bir yeri coğrafî olarak koruyabilmeniz kabul olmayacak duaya âmin demekten başka bir şey değildir! Kültürünü ve kimliğini koruyamayan bir toplumun vatanını koruyabilmesi elbette ki, imkânsızdır!”

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