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Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivediliği kabul edildi

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere kabul edildi.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivediliği kabul edildi

Genel Kurul’da  ilk olarak Başkanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Konuyla ilgili bilgi vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tezkerenin liman hizmetlerinin sekteye uğramaması için yapıldığını söyledi.

Atakan limanlardaki özelleştirmeler konusundaki sorular üzerine Girne Limanı’nda yapılması planlanan değişim ve dönüşümün Girne Turizm Limanı’yla ilgili olduğunu ve antik limanı kapsamadığını söyledi.

Yıllardır özelleşti özelleşecek diye beklenen Mağusa Limanı’na bir çivi bile çakılmadığını söyleyen Atakan Limanlar Dairesi’nin yapısına da hiç dokunulmadığını ifade etti.

Kamu özel ortaklığında planlanan dönüşümde kamunun merkezde olacağını söyleyen Atakan konunun üzerine hassasiyetle gittiklerini dile getirdi.

Süreci liman işçileriyle birlikte yürüttüklerini anlatan Atakan, mal varlıklarının nasıl değerlendirileceği konusunun işlemler başladığında ele alınacağını belirtti.

Atakan, Limanlar Dairesi yeni yasa tasarısının kısa süre için tamamlanacağını dile getirdi.

Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

TEZKERELER…

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi da ele alındı oyçokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin ivedilikle görüşülen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

BİLGİYE SUNULACAKLAR…

Ardından Ulusal Birlik Partisi Grup Başkanlığının İdare Amirliğine İlişkin Tezkeresi ele alındı. İdare Amirliğine İzlem Gürçağ önerildi. İdare Amirliği seçimi bugünkü toplantıda ele alınacak.

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