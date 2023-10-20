Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının yaş haddi 66’ya uzatıldı

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının 65 olan yaş haddi, yasa gücünde kararnameyle bir yıl süreyle uzatılarak 66’ya çıkarıldı. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.
Kararda, şirket çalışanları ve/veya direktörleri 65 yaşı doldurduğu, ilgili yasa uyarınca görevlerine devam edemeyeceği, yönetimde sıkıntı yaşanmaması, aksaklıların giderilmesi için yasa gücünde kararname hazırlandığı belirtildi.
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