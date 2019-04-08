Kıbrıs Türk Malı Rum Bakanlar Kurulu kararı görmezden gelinerek başkasına verildi

Baf'ta "Kennedy Meydanı"nda bulunan bir Kıbrıs Türk malının, şu andaki kullanıcısından alınıp, Rum Bakanlar Kurulu'nun Kıbrıs Türk mallarının devriyle ilgili kararı görmezden gelinerek, AKEL'in Baf Belediye Meclisi'ndeki üyesinin kızına tahsis edildiği bi

Politis gazetesi, söz konusu malın Ahmet Raşit'e ait olduğunu; 1975'ten 2018'e kadar Güzelyurt kökenli Rum olan Nikos Lambru tarafından kebapçı dükkanı olarak işletildiğini ve şahsa bu dükkanın, birçok "yasallık kontrolünden" geçirildikten sonra tahsis edildiğini, ancak şimdi, söz konusu malın, kullanılabilirliği ilan edilmeksizin AKEL'in Baf Belediye Meclisi'ndeki üyesinin kızına verildiğini yazdı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir Kıbrıs Türk malının, herhangi bir kişiye kiralanabilmesi için önce, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin internet sayfasında kullanılabilir statüde olduğunun ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Lambru'nun Hristofyas Hükümeti döneminde, kebapçı dükkanının arkasında bulunan Baf Belediyesi'ne ait açık alanı kullanabilmek için imar izni aldığını, bunun üzerine konunun mahkemelik olduğunu belirten gazete, Lambru'nun söz konusu malı Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'ne vermeye razı olduğunu ve Vasiliğin de Lambru'ya, yaptığı masraflara karşılık 20 bin Euro verilmesini kararlaştırdığını yazdı.

Haberde, AKEL'in Baf Belediye Meclisi'ndeki üyesi Yorgos Kunnas'ın da Lambru'ya 20 bin Euro'luk çek verdiği, ancak Lambru'nun bunu kabul etmediği ve paranın nakit olarak verildiği belirtildi.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu'nun kararının hayata geçirilmesi askıdayken, bahsi geçen Kıbrıs Türk malının Kunnas'ın kızına tahsis edildiğiyle ilgili kararın, hiçbir merci tarafından teyit edilmediğini kaydetti.

MUTALLO'DA PROTESTO

Gazete devamla, bir grup Rum göçmenin dün, Baf'taki "Mutallo Meydanı"nda, Kıbrıs Türk mallarının idaresini protesto etmek için toplandığını yazdı.

Haberde, Rum göçmenlerin, Hükümet'in Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesinde şeffaf olmamasını protesto ettikleri kaydedildi.