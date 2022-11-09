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Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesi açık verdi

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Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesi açık verdi
Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesi açık verdi

Güney Kıbrıs Meclisi Göçmenler Komitesi’ne dün sunulan Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesinin açık verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kostas Konstandiu’nun, konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlandığını ve Hukuk Dairesi’ne gönderildiğini; daha sonra da onaylanmak üzere Meclis’e sevk edileceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesinde 2023 yılı için 15,8 milyon Euro’luk gelir öngörüldüğünü; bunun 7 milyon Euro’sunun devlet sübvansiyonu, 4 milyon Euro’sunun da kiralardan elde edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Haberde, bütçede 16 milyon Euro’luk gider öngörüldüğü ve bütçenin 765 bin Euro’luk açık verdiği; bununla birlikte tahsil edilememiş 8 milyon Euro’luk kira geliri bulunduğu ifade edildi.

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