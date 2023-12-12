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Kıbrıs Türk mallarına ilişkin araştırma tamamlandı... Dosya Hukuk Dairesi'nin elinde

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Rum polisinin, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos'un, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili usulsüzlük ve yasadışı uygulamalar hakkında şikayette bulunmasının ardından başlattığı araştırmaya ilişkin dosyanın, Hukuk Dairesi’nin elinde olduğu belirtildi.
Kıbrıs Türk mallarına ilişkin araştırma tamamlandı... Dosya Hukuk Dairesi'nin elinde

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Türk Mallarına İlişkin Dosya Hukuk Dairesi’nde” başlıklı haberinde Rum polisinin, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un ilgili şikayetlerinin ardından, Mart 2023’te başlattığı araştırmanın kısa bir süre önce tamamlandığını yazdı.

İlgili dosyanın, birkaç günden beri Hukuk Dairesi’nin elinde olduğundan bahseden gazete, polisin araştırmasının sekiz ay sürdüğünü, araştırma sonuçlarına ilişkin olarak herhangi bir şeyin sızdırılmadığını yazdı.

Habere göre, araştırma çerçevesinde Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinde görev yapanlardan, buradan emekli olanlardan ve yakın akrabaları Kıbrıs Türk Vasiliğinde çalışan özel kişilerden çeşitli ifadeler alındı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Kıbrıs Türk topraklarına ilişkin 27 durumu  kapsayan 5 kişi için muhtemelen işlenmiş potansiyel suçun bulunduğunu yazdı.

Polis tarafından araştırılan bu 5 kişinin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği memuru (emekli veya akrabaları) olduğuna dikkati çeken gazete, polisin Hukuk Dairesi’ne tavsiyelerde bulunurken, delillerin hukukçular tarafından incelenmesinin ardından son sözün Hukuk Dairesi’ne ait olacağını belirtti.

Gazete, araştırma çerçevesinde ayrıca, denetlenen kamu görevlilerinin kendilerinin veya yakınlarının Kıbrıs Türk mallarını temin etmesine yönelik taleplerinin incelenmesinde herhangi bir rol oynayıp oynamadıklarının da incelendiğini yazdı.

Habere göre tüm denetlenenler, 1984-85 sonrasında Kıbrıs Türk malı temin etti.

Polis ayrıca, elinde çok miktarda Kıbrıs Türk malı bulunan bir kişiyi ve yakın akrabalarını da de mercek altına aldı.

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