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Kıbrıs Türk mallarına olan talepte artış

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Kıbrıs Türk mallarına olan talepte artış
Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin, Kıbrıs Türk mallarının yönetimi konusunu, Rum İçişleri Bakanlığı’nın ilgili çalışması tamamlandığında bir kez daha ele alacağı bildirildi.

Simerini gazetesi, komitede dün, Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesinin görüşüldüğünü ve ekonomik kriz nedeniyle, göçmen ailelerin bedava veya ucuz fiyatlı ev talebinin arttığını ve bu doğrultuda da Kıbrıs Türk mallarına talebin arttığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesinin 15 milyon Euro olarak hesaplandığını kaydederken, 956 bin Euro’luk bir azalma gösterdiğini belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ KIBRIS TÜRK MALLARININ DEĞERİ 6,5 MİLYAR EURO

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarının değerinin 6,5 milyar Euro olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarının yaklaşık 47 bin göçmen tarafından kullanıldığı ve bunlar arasında 5 bin 350 ailenin, Kıbrıs Türk evlerinde ikamet ettiği belirtildi.

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