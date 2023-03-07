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Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili cezai kovuşturma başlıyor

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Savvidis’in, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği memurları ve bu malların kiralanmasıyla ilgili karar alma mekanizmalarında görev yapan danışma komitesi üyeleri aleyhindeki yolsuzluk iddialarına dair cezai kovuşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.
Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili cezai kovuşturma başlıyor

Politis gazetesi “İçişleri Bakanlığı’nda Cezai Kovuşturma… Başsavcıdan Milyonlarca Euro’luk Kıbrıs Türk Malı İçin Talimatlar” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, cezai kovuşturmanın oldukça büyük ve milyonlarca Euro değerindeki Kıbrıs Türk arazileri, evleri ve mağazalarının hangi koşullar altında bu kişilerin tasarrufuna geçtiğinin anlaşılması doğrultusunda elzem olduğunu yazdı.

Gazete, eski İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in talimatıyla Hukuk Dairesi avukatları tarafından başlatılan idari soruşturmanın birkaç gün önce tamamlandığını ve Başsavcı ile yardımcısının, cezai kovuşturmanın başlatılmasında hemfikir olduklarını kaydetti.

Haberde, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin sisteminde bazı açıklar bulunduğu ve birilerinin sisteme girerek bazı bilgileri silebileceği veya değiştirebileceği ifade edildi.

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