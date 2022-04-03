  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Kıbrıs Türk Medyası İçin Uzun Vadeli Sektör Stratejisi Hazırlandı

» »
Kıbrıs Türk Medyası İçin Uzun Vadeli Sektör Stratejisi Hazırlandı
Kıbrıs Türk Medyası İçin Uzun Vadeli Sektör Stratejisi Hazırlandı

Düşünce özgürlüğü için elverişli ortamın yaratılması maksadıyla Kıbrıs Türk medyası için  uzun vadeli medya sektör stratejisi  hazırlandı. Stratejide  21 hedef bulunuyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden (KTGB) yayımlanan bildiride, “uzun vadeli medya sektör stratejisinin”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve KTGB tarafından yürütülmekte olan “Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi” kapsamında hazırlandığı belirtildi.

KKTC’de düşünce özgürlüğü için “elverişli ortamın yaratılması” amacıyla hazırlanan stratejide, yasal ve idari yapının iyileştirilmesi, medya sektörünün mali sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi, medyada etik standartların artırılması, öz denetim uygulamalarının güçlendirilmesi ve medya ile diğer sivil toplum örgütleri arasında daha etkin bir diyalog oluşturulabilmesi için mevcut duruma ilişkin analizler ve hedefler içerdiği kaydedildi.

Strateji hazırlanırken, UNESCO tarafından kabul edilen Medya Gelişim Göstergeleri ve 2014-2020 Medya Özgürlüğü ve Medya Bütünlüğü için Avrupa Birliği Desteği Rehberlerinde yer alan kıstaslara dikkat edildiği belirtildi.

Mevcut durum analizleri için bazı medya mensupları, kamu ve özel medya kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri, medya örgütlerinin temsilcileri, insan hakları konularında uzman hukukçular, Yüksek Mahkeme ve Ombudsman ile mülakat ve odak toplantıları gerçekleştirildiği ifade edildi.

İfade özgürlüğü, medya çoğulculuğu, gazetecilerin hakları, medyada yeni iş modelleri ve medyada örgütlenme konularında örnekler ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgi edinmek maksadıyla da  uluslararası alanda faaliyet gösteren Avrupa Gazetecilik Merkezi eski Başkanı Adam Thomas, Etik Gazetecilik Ağı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aiden White; Estonya, Slovenya ve Güney Kıbrıs’taki gazeteci örgütleri temsilcileriyle görüşme yapıldığı kaydedildi.

Medya örgüt temsilcileri ve önde gelen medya mensuplarının katılımıyla iki günlük “Medya Vizyon ve Strateji” çalıştayı da düzenlendiği ifade edilen bildiride, “Daha önce tespit edilen mevcut durum ve sorunlarla ilgili doğrulama yapılarak, medya sektörüne yönelik bir GZFT analizi gerçekleştirilmiş ve vizyon unsurları belirlenmiştir. Ayrıca Kıbrıs Türk medyasının gelişimi için stratejik hedeflerin neler olabileceğine yönelik fikir teatisi gerçekleştirilmiştir. Bunların ışığında Kıbrıs Türk medyası için vizyon oluşturulmuş ve stratejik hedefler belirlenmiştir” denildi.

Bildiride, Uzun Vadeli Medya Sektör Stratejisi’nin 4 ana başlık altında 21 alt hedefi barındırdığı, medya örgütleri ve ilgili sivil toplum örgütleri ile ortak hareket alanlarının belirleneceği de kaydedildi.
Stratejinin tamamı: Https://gazetecilerbirligi.com/medya-stratejisi/ 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, İlk Başbakan Çağatay'ın Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı03 Nisan 2022 Pazar 11:57
  • Kamuda Görevden Alma ve Atamalar Yapıldı03 Nisan 2022 Pazar 11:51
  • Voltajın Aniden Yükselmesi Yangına Sebep Oldu03 Nisan 2022 Pazar 11:33
  • Barçın, dün alınan Bakanlar Kurulu kararlarını eleştirdi03 Nisan 2022 Pazar 11:13
  • Rahvancıoğlu: Hükümet, Krizde Sıkıntının Ağırlığını Halkın Sırtına, Önlemleri de Ultra Zenginlere Uyguluyor03 Nisan 2022 Pazar 10:50
  • Meyve ve sebze rekor kırdı....03 Nisan 2022 Pazar 10:48
  • Erhürman: Sucuoğlu yeni zam ve istihdam yapabilmek için süre istiyor03 Nisan 2022 Pazar 10:44
  • Meclis Genel Kurul Yarın Toplanıyor03 Nisan 2022 Pazar 10:09
  • Ceryan çarptı! Faturalar alev alev!03 Nisan 2022 Pazar 09:49
  • Seçimi kaybeden Büyükoğlu'na UBP'den teselli02 Nisan 2022 Cumartesi 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti