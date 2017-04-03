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Kıbrıs Türk medyasının son durumu...

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Kıbrıs Türk medyasının son durumu...
Türkiye'deki referandum süreci KKTC gündemine para karşılığı taşınmaya çalışılıyor. Kıbrıs'ın kuzeyinde yayımlanan bazı gazeteler, halk tarafınca topa tutuldu...

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Ülkemizde yayımlanan Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası, Stars Kıbrıs ve Hakikat Gazetesi isimli basın-yayın kuruluşları bugünkü manşetleriyle halkın büyük tepkisini çekti.

Aynı manşetler, aynı başlıklar ve aynı kelimelerle yayına verdikleri haberlerde, Türkiye’deki referandum sürecinde AKP’nin tek adam yönetim şekli için “Evet” propagandası yapan Kıbrıs Türk medyasının yüksek tirajlı isimleri, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aynen Türkiye’deki havuz medyası gibi AKP desteğiyle dolup taşan gazeteler, dün akşam günlerden sonra gerçekleşen liderler görüşmesi veya işsizliğin hat safhalara ulaşması gibi Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren olaylar yerine Türkiye’nin referandum sürecini seçti.

İşte tepkilerden bazıları ve o manşetler:

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