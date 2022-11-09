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Kıbrıs Türk Memur Sendikası Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Kıbrıs Türk Memur Sendikası Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Akın Manga mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ile ilke ve devrimlerini, İngiliz sömürge idaresinin tüm baskılarına rağmen, Kıbrıs Türk halkı rehber olarak kabullenmiş ve var oluş mücadelesini sürdürmüştür.

Anavatanımız Türkiye’nin sarsılmaz desteği ile ne mutlu bizlere ki, sonuçta bugün 2. Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne sahip bir halkız. Garantör ülke olarak Türkiye, bugün bizlere olan fiili ve etkin desteği ile yanımızdadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiminin, Atatürk’ün gösterdiği muasır devletler düzeyine çıkma hedefine doğru ilerleyişi, Kıbrıs Türk halkı için, güven ve gurur kaynağıdır. Dosta güven, düşmana korku veren bu yükseliş, mutlaka hedefine varacaktır. Türk ulusunun Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’taki hakları, her hal ve şart altında korunacaktır”

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