Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması Düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının yılardır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasını Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in sanata yaptığı her yatırımla biraz daha dünyaya açılacağını ve kökleşerek nesilden nesile aktarılacağını vurguladı

Prof. Özkul bu bağlamda, Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin fotoğraflardan oluşacak belgelerle anlatılmasının çok önem arz ettiğini belirterek, iki ayrı kategoride yapılacak fotoğraf yarışmalarının amacı millî mücadele tarihimiz hakkında görsel malzemeler toplayıp bunları en doğru şekilde gelecek kuşaklara aktarmaktır dedi.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele Yıllarına Ait Fotoğraflar Yarışacak

İki kategoride yapılacak yarışmanın birinci kategorisinde millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşacak ve orijinal fotoğraflar sahiplerinde kalacaktır. Yarışmaya orijinal fotoğraflardan elde edilen kopyalar ile katılınacaktır. Fotoğrafları çeken veya bulunduranlar hayatta değillerse, yakınları akrabalık derecesini belirterek yarışmaya bu fotoğraflarla katılabilecektir. Fotoğrafların orijinalleri sahipleri tarafından uygun görüldüğü takdirde Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine bağışlanabilecektir. Fotoğraflar sergilenirken, kimin tarafından bağışlandığı belirtilecektir

Kıbrıs Türk Millî Mücadele'nin Yaşandığı Yerlerden Çekilecek Fotoğraflar Yarışacak

Yarışmanın ikinci kategorisi, millî mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilecektir. Bunlar eski mevziler hendekler, tarihi yerler, sokaklar, mühimmatlar ve belgelerden oluşabilir.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf yarışmasının şartları:

1. Yarışmacılar, her iki kategoriye de istedikleri sayıda fotoğraflarla katılabileceklerdir.

2. İkinci kategori için çekilen fotoğrafların nerede çekildiği belirtilecektir

3. Eski fotoğrafların yerleri ve şahısların isimleri bilindiği takdirde belirtilecektir

4. Fotoğraf ebatları en küçük A4 (21x29),7 cm) en büyük ise 35x50cm olacaktır

5. Yarışmaya sunulan eski fotoğraflara dijital ortamda herhangi bir manipülasyon yapılmayacaktır fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli müdahaleler uzman şahıslar tarafından yapılacaktır

6. Katılımcıların Kimlik bilgileri ve telefon numaraları kapalı zarf usulü olacaktır.

7. Fotoğrafların arkasına beş rakamlı bir rumuz yazılacak aynı rumuz kapalı zarfın üzerinde yazılacaktır

8. Katılımcılar, yarışmanın her kategorisinde ayrı bir zarf ile katılmak zorundadır

9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir

10. Yarışmanın yeni çekilecek fotoğraflar kategorisi ödüllü olacaktır. Ödül almayıp sergileme alanı fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecektir

11. Eski fotoğraflar kategorisinde fotoğrafları millî mücadele müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecektir.

12. Fotoğraflar en geç 25.01.2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesine elden teslim edilecektir

Kıbrıs Türk Millî Mücadele'nin Yaşandığı Yerlerden Çekilecek Fotoğraflar Arasından Dereceye Girenlere Para Ödülü De Verilecek.

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Bilim Kurulunun belirlediği beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren 1'nciye 3.000 TL, 2'nciye 2.000 TL ve 3'ncüye 1.000 TL ve yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecektir.

Yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 21 Şubat 2019 Perşembe günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde (AKKM) bulunan Kıbrıs Sanat Merkezinde sergileneceklerdir.

Yarışmaya Katılım ve Detaylı Bilgi için İletişim…

Hazırlık aşaması devam eden “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele Sergi”sine katkıda bulunmak isteyen sanatçıların Millî Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 0392 680 20 00/5251 ve0392 680 20 00/5656 no’lu telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile gorkem.bulunc@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilirler.