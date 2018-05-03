Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Dönüşüm Merkezi tarafından düzenlenen “Destekle Değiştir” projesi kapsamında bağışçılardan gelen destek ile hazırlanan kupa bardaklardan elde edilecek tüm gelir dernek ihtiyaçlarının karşılanmasında döner sermaye yaratmak amacı ile kullanılacak.
ETKİNLİK DÜZENLENDİ
Hançerli’nin açıklamasına göre Dernek, Pazar günü Çıralı Bakery'de kahvaltı etkinliği de düzenledi.
Dördüncü kez yapılan kahvaltı etkinliğinde MS hastaları, aileleri ve derneğin bağışçıları bir araya geldi.
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