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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de o hayali projeyi topa tuttu!
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KIBRIS
22.04.2019 17:19
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de o hayali projeyi topa tuttu!
Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası da o hayali projeyi topa tuttu!
İşte o açıklama;
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