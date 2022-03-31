Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği yarın Güzelyurt’ta eylem yapacak

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, fahiş fiyatlardan dolayı üretimin her geçen gün imkansız hale gelmesi ve narenciyeye hak edilmeyen fiyat teklif edilmesi gerekçesiyle yarın Güzelyurt’ta eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, fahiş fiyatlardan dolayı üretimin her geçen gün imkansız hale gelmesi ve narenciyeye hak edilmeyen fiyat teklif edilmesi gerekçesiyle yarın Güzelyurt’ta eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, bölgedeki diğer birlik ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılacak eylemin saat saat 09.00’da Güzelyurt terminalinde düzenleneceğini belirtti.

Ali Alioğlu, elektrik ve akaryakıt zammının yanı sıra, kimyevi gübre, ilaç ve gıdanın dövize endeksli olması sonucunda birçok gıda ürüne yansıyan fahiş fiyatların üreteni, üretim yapmaktan vazgeçme noktasına getirdiğine işaret etti. Alioğlu, narenciye üreticisinin ürününe, alıcılar tarafından hak edilmeyen fiyatlar teklif edilmesinin bardağı taşıran son nokta olduğunu kaydetti.

Alioğlu, narenciye üreticileri, hayvan üreticileri ve yetiştiricileri, çiftçiler, avcılar, kamyoncular, esnaf ve zanaatkârların katılımıyla bu yaşananları protesto için eylem yapacaklarını kaydetti.

Alioğlu, tüm halkı eyleme destek veremeye davet etti.