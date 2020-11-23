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Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği’nin Öğretmenler Günü Mesajı

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, Öğretmenler Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği’nin Öğretmenler Günü Mesajı

Serdaroğlu, yayımladığı mesajda, 24 Kasım’ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği’nin verildiği gün olduğuna işaret ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğretmenler, öğrencinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren ailesini ve vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar olarak yetiştirmenin gururunu yaşamaktadır. 24 Kasım, Türk öğretmeninin şeref günü O’na olan saygıyı yenileme ve O’nun yüceliğini anma günüdür” dedi.

Öğretmenlerin bir nesilde biriken görgü, terbiye ve bilgiyi diğer nesillere aktaran toplumun en önemli parçası olduğunu belirten Serdaroğlu, “İnsanların hayatla mücadelesini sağlayan refaha ve haysiyete dayanan bir yüksek hayat tarzını mümkün kılan öğretmenlerdir. Milletler ve ülkeler arasında bilgi eksikliği sebebiyle gelişmişlik farkı olmasının sebebi yine öğretmenlerdir. Öğretmenler insanları hayata hazırlayan bilgi ve kültür veren onları şekillendiren insan mimarlarıdır” ifadelerine  yer verdi.

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