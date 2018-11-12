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"Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd'in faiz artırıma girmesi kabuledilebilir değil"

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Kredi Faizleri Mücadele Komitesi , Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd'in faiz artırıma gitmesinden dolayı bir açıklaa yayımdadı
"Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd'in faiz artırıma girmesi kabuledilebilir değil"

Açıklamanın tam metni şöyle: 

"Ülkemizde yaşanan gelişmeler, insanımızı hem sosyal hem de ekonomik olarak ciddi bir dar boğazın içine sokmuştur. Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybıyla çok zor durumda olan vatandaşlarımız, buna ek olarak bir de faiz oranlarının artırılması ile karşı karşıya bırakılmıştır.

   Yıllarca kooperatifçilik ruhuyla, güçsüzü destekleme politikası güden Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd.’in de bir ticari banka anlayışıyla faiz artırımına gitmesi, bu kooperatifin yıllarca üyesi olan bizlerin kabulleneceği bir durum değildir.

   Bu bağlamda, biz üyelerin, kooperatifini, kredi alırken her an faiz oranlarının yükseleceği bir belirsizlikler yuvası değil, büyük bir güven veren kendi öz varlığı olarak görmek istemesi ana düşüncemizdir.

   Eski borçlulara ve borçlanacak olanlara, sürekli “ben yaptım olur” mantığı ile ucu açık bir şekilde faiz artırımı uygulamasının derhal kaldırılması talebimizi siz değerli basın mensuplarıyla basın toplantımızda paylaşmak istiyoruz.

   Basın toplantımız yarın (13.11.2018 Salı) saat 11.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lokali’nde yapılacaktır.

İlginizi bekler, saygılar sunarız."

 

Kredi Faizleri Mücadele Komitesi:

Güven Varoğlu,

Rifat Bengihan,

Mustafa Özhür,

Filiz Boyoğlu,

Besim Baysal,

Osman Keten,

Şener Elcil

 

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