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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından Halil Kara vefat etti

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından Halil Kara vefat etti
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından Halil Kara vefat etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından, Emekli Başöğretmen Halil Kara'yı kaybetmiş olmanın derin ve tarifsiz üzüntüsü içerisindeyiz.

 

Cenazesi Yarın 23.02.2023 (Perşembe) İsmail Safa Camiisinde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur.

 

Eşi: Bleda Kara

 

Kızları ve Damatları: Ermin Melal Kara Gülşen - Önder Gülşen

Elif Pekri - Talat Pekri

 

Torunları: Bleda Tilki

Erden Pekri

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