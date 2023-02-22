Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından Halil Kara vefat etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından, Emekli Başöğretmen Halil Kara'yı kaybetmiş olmanın derin ve tarifsiz üzüntüsü içerisindeyiz.
Cenazesi Yarın 23.02.2023 (Perşembe) İsmail Safa Camiisinde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur.
Eşi: Bleda Kara
Kızları ve Damatları: Ermin Melal Kara Gülşen - Önder Gülşen
Elif Pekri - Talat Pekri
Torunları: Bleda Tilki
Erden Pekri
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