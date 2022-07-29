  • BIST 2.582,44
  • Altın 1010.879
  • Dolar 17.9226
  • Euro 18.2004
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Gönyeli Belediye Başkanı Sn. Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Gönyeli Belediye Başkanı Sn. Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi.
 

Gönyeli ve çevresinin yerleşim alanlarının genişlemesine bağlı olarak artan okul ihtiyaçları ve yeni okul alanları alternatifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda eğitime gösterilen katkılardan dolayı Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür edildi.

Toplantıda Gönyeli İlkokulu müdürü de hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Evrak Göstererek Dolandırdı22 Temmuz 2022 Cuma 14:24
  • Değirmenlik'te Ani ve Gayri Tabii Ölüm22 Temmuz 2022 Cuma 14:17
  • Lefkoşa'da korkutan kaza!21 Temmuz 2022 Perşembe 14:01
  • Talih kuşu 1 Milyon TL ile Lefkoşa'ya kondu20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:42
  • LTB Meclis Üyesi Ayşe İpçiler istifa etti20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:11
  • Lefkoşa bölgesinde bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak17 Temmuz 2022 Pazar 17:16
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol17 Temmuz 2022 Pazar 10:16
  • 19 Yaşındaki Şahıs Bulundu16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:09
  • 17 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:51
  • Dikkat Elektrikler Kesilecek13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti