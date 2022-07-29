Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Gönyeli Belediye Başkanı Sn. Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi.
Gönyeli ve çevresinin yerleşim alanlarının genişlemesine bağlı olarak artan okul ihtiyaçları ve yeni okul alanları alternatifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda eğitime gösterilen katkılardan dolayı Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür edildi.
Toplantıda Gönyeli İlkokulu müdürü de hazır bulundu.
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