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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Üyeleri,Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Bulunan Müzeleri Gezdi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Vesilesiyle Öğrencilerle Buluşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Bulunan Müzeleri Gezdi.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Üyeleri,Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Bulunan Müzeleri Gezdi

Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin (KTOOD) organize ettiği etkinlikle, üniversite öğrencileri, konuk ettikleri misafirleriyle sohbet ederek, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan müzeleri ziyaret ettiler.

 

Engellilerin toplumsal hayatın bir parçası olmasının önündeki engellerin kaldırılması için farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikte, KTOÖD üyeleri engelli dostu mimarileriyle dikkat çeken Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan sergileri gezdi. Müze ziyaretlerinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane de ziyaret edildi.

 

İlk olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin gezildiği etkinlikte farklı coğrafyalardan ressamların değişik dönemlerini yansıtan eserler büyük beğeni topladı. Resim, heykel, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçaklarını inceleyen grup daha sonra Kıbrıs'ın ilk ve tek araba müzesi olma özelliği ile ön plana çıkan Kıbrıs Araba Müzesi’ne geçti.

 

İçerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait arabaların sergilendiği Kıbrıs Araba Müzesi’nde sergilenen klasik ve spor tarzda onlarca arabayı yakından gören grup unutulmaz bir gün geçirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan sergiler gidildikten sonra Büyük Kütüphane’nin gezildi. Ziyaretlerin ardından engelli bireylerle yurt öğrencileri öğle yemeği yiyerek sohbet etti.

 

Recep Uğur Arslan: “Özel Gereksinimli Bireyler toplumsal yaşamın her alanında yer almalı...”

3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle öğrencilerle, engelli bireylerin kampüs içerisinde birlikte vakit geçirmelerini sağlamak istediklerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, özel gereksinimli bireylerin, toplumsal hayatın bir parçası olmasının önündeki engellerin kaldırılması için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

 

Ülkede her bireyin kültürel mirasımızın sergilendiği bu özel kurumlara eşit bir şekilde ulaşma hakkına sahip olduğunu dile getiren Recep Uğur Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinin toplumun tüm bireylerine eşit şartlarda açık olduğunu vurguladı. 

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