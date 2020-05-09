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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nden hükümete eleştiri

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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği(KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, Covid-19 salgını sürecinde engellilere yönelik hizmetlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nden hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği(KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, Covid-19 salgını sürecinde engellilere yönelik hizmetlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Kibrit, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle yayınladığı yazılı açıklamada, engellilerin 
vücut direncinin de doğal olarak düşük olması nedeniyle büyük risk altında olduğunu kaydetti ve “Bu süreç içerisinde hükümetimiz birçok sağlık ve ekonomik tedbir paketleri hazırlayıp açıklarken bu çalışmaların içerisinde tek bir satırda bile engellilerimizden bahsetmemesi, sağlık ve ekonomik olarak ihtiyaçlı olan bu insanlarımız için tek bir hamle bile yapmayarak bu zor dönemde de bizleri her zamanki gibi yalnız bırakmıştır” dedi. 

Sosyal bir devlet olarak imkanların eşit ve adil bir şekilde bölüşülmesi gerektiğini kaydeden Kibrit, “Engellilerimizin bu süreçte sıkıntı yaşadığı en önemli konuların başında ne yazık ki yine sağlık hizmetleri oldu. Engellilerimizin kullanmakta olduğu ve hayati önem taşıyan ilaçlardan, Sağlık Kurulu istemeyenleri yazdırabilmek için engellilerimizin veya ailelerinin risk altında doktor doktor gezip reçete yazdırmalarını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapamadık maalesef” dedi. 

Yerel yönetimlerin, engellilere bu konuda yardım ederek onları bu riskten koruduğunu kaydeden Kibrit, “Engellilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak adında canla başla çalıştılar ve çalışmaktadırlar” dedi. 

Kibrit şöyle devam etti:

“Bu süreç içerisinde, özellikle engellilerimize yönelik sağlanan yardımlar konusunda ne sivil toplum örgütleri olarak ne de hükümetle iş birliği halinde olmayı, koordineli bir şekilde çalışmayı başaramadık. Bu da yardımların dağıtılması konusunda birçok haksızlığa, adaletsizliğe yol açtı. Bir eve birçok yardım girerken birçok eve de hiçbir yardım ulaşmadı.” 

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