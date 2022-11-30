Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanlığına Dimağ Çağıner seçildi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KITOB) 32. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda, başkan ve yönetim kurulu seçimi yapıldı. Acapulco Hotel’de yer alan genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Kıral, sekreter görevini ise Afet Berhas ve İnanç Özbirim yaptı.

KITOB 32. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanının aldığı ve oybirliği ile onaylanan kararlar şöyle:

“Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu: KITOB Başkanı Dimağ Çağıner. KITOB Yönetim Kurulu: 1. Grup: 5 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf tatil köyleri ve sağlıklı yaşam otelleri ile butik otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye; Umut Gürtunç (Korineum, Butik O.), Tunç Şirintuna (Colony, 5 Yıldız), Süleyman Kansu (Salamis, 5 Yıldız), Erhan Özerden (Oscar, 4 Yıldız), Tamer Emir (Merit Crystal Cove, 5 Yıldız), Yedek: İsmail Tirali (Concorde Tower, 5 Yıldız) ve Mehmet Eminsoy (Pia Bella, 4 Yıldız).

II. Grup: 3, 2 ve 1 yıldızlı oteller, özel belgeli oteller ve 2. sınıf tatil köyleri ile turistik bungalovlar ve apart otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye. Ercan Otçuoğlu (Altınkaya, 2.Sınıf Tatil Köyü), Gülten Aşık Aytaç (Almond, Turistik Bungalov), Buse Çelebi (Çelebi Garden, 2 Yıldız), Fethi Özboğaç (Lapida, 2 Yıldız), Niyazi Beydağlı (Denizkızı, 3 yıldız).

Yedek: Erkan Yeşilpınar (Bellapais Garden, Özel Belgeli), Ali Erdura (Grand Sapphire, 3 Yıldız).”

KITOB DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI

Disiplin Kurulu: Çiğdem Aydın (Atlantis Hotel), İnanç Özbirim (Riverside H.V.), Hüseyin Aygın (Moon Rose H.V.), Yedek: Ahmet Genç (Kaplıca Hotel), Sinem Asımoğlu (Grand Center Hotel).

Denetleme Kurulu: Mine Gürses (Merit Lefkoşa), Hilmi Birinci (Büyük Anadolu Hotel), Ali Çaluda (Bare Hill H.V.). Yedek: Hüseyin Mirillo (Excotic Hotel), Afet Berhas(Tervetoula Hotel).”