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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin doluluk oranları düştü

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin doluluk oranlarında kasım ayında düşüş yaşandı.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin doluluk oranları düştü

KITOB’dan verilen bilgiye göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin kasım ayı doluluk oranları, bir önceki aya göre yüzde 16 düşerek, yüzde 64 oranında oldu. Yüzde 29 düşen küçük otellerin doluluk oranlarının kasım ayında yüzde 42 olduğu belirtildi.

Tüm otellerin Kasım ayında doluluk oranı ortalaması ise yüzde 53 oldu. Ekim ayına göre yüzde 21 oranında bir düşüş olurken, geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 2 oranında bir artış gerçekleşti.

Tüm otellerin 2018 yılı Ocak-Kasım ayları arası ortalama doluluğunun yüzde 55 olduğuna işaret eden KTOB, bu oranın 2019 yılında yüzde 53 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

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