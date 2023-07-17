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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel oldu

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda 2 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim belirlendi.
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel oldu

Ayşe Sayılı Erenel’in Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na seçildiği genel kurul 15 Temmuz’da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde yapıldı.

Divan Başkanlığını Dr. Cemal Mert’in yaptığı genel kurulda Yönetim Kurulu şöyle belirlendi:

“Başkan Dr. Ayşe Sayılı Erenel, Asbaşkan Dr. Figen Gülen İnce, Sekreter Dr. Hakan Tekgüç, Mali Sekreter Dr. Aykut Özön, Faal Üye Dr. Zeynep Cerit, Yedek Üyeler Dr. Ayşe Teralı ve Dr. Ali Adalı.”

Denetim Kurulu (Asil) üyeleri, Dr. Cemal Mert, Dr. Sevgi Öksüz, Dr. Emine Güllüelli; Denetim Kurulu (Yedek): Dr. Gülten Erçal, Dr. Bircan Kavaz oldu.

Onur Kurulu (Asil) üyeleri Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Önder, Dr. Gülsen Bozkurt, Dr.Hüseyin Debreli,; Onur Kurulu (Yedek): Dr. Raşit Kayra, Dr. Şengül Yücel’den oluştu.

Disiplin Kurulu üyeleri Dr. Cemal Mert, Dr. Sevgi Öksüz, Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Önder, Disiplin Kurulu (Yedek) üyeleri Dr. Gülsen Bozkurt, Dr. Hüseyin Debreli şeklinde belirlendi.

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