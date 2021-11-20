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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: Çocuk Haklarını Kutlayamıyoruz

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: Çocuk Haklarını Kutlayamıyoruz
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: Çocuk Haklarını Kutlayamıyoruz

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, ülkede çocuk hakları konusunda zaman içerisinde yapılması gerekenlerin yapılamadığını ifade ederek, “Bundan dolayı çocuklarımıza üzülerek, 20 Kasım gününde Çocuk Haklarını Kutlayamadığımızı belirtmek isteriz” dedi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin ülkede kabul edilerek, “Çocuk Hakları” kapsamında önemli bir adım atıldığı, ancak başlangıçta gösterilen bu ilginin yıllar içerisinde azaldığı belirtildi.

Çocuk hakları ile çocukların vatandaşlık, sağlık, eğitim gibi konularda haklarının verilmesi, hatta çocukların yüksek menfaatleri gözetilerek ek menfaatlerin de sağlanabilmesinin amaçlanması gerektiği belirtilen açıklamada, “Özellikle devletin, çocuğun korunup gözetilmesine ilişkin her türlü önlemi alması gerekmekte olup, çocukların korunmasına ilişkin düzenlemelere de öncelik tanınması esas olmalıdır” denildi.  

Açıklamada, günümüzde bir çok alanda ciddi çocuk ihlalleri ile karşı karşıya olunduğuna ve çocukların ciddi ihmallere ve istismarlara maruz kaldıklarının saptandığı da belirtilirken, bunlara örnek olarak; çocuk işçiliği, ev içi istismarlar ve giderek daha da artan ihmal durumları gösterildi.

Açıklamada, “İçinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde ve  kriz zamanlarında, ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, engellilik durumu, cinsel yönelimine bakmaksızın tüm çocukların haklarının korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, başta devletler olmak üzere her yetişkinin sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz” ifadelerine de yer verildi.

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