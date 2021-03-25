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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, ‘çocukta cinsel istismar’ konusunda açıklama yaparak, ortaya çıkan istismar olaylarının buz dağının görünen kısmı olduğunu savundu.
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, ‘çocukta cinsel istismar’ konusunda açıklama yaparak, ortaya çıkan istismar olaylarının buz dağının görünen kısmı olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Çocuk İzlem Merkezlerinin kurulmasının önemine de vurgu yapıldı. Çocuk izlem merkezlerinin kurulmasının elzem bir ihtiyaç olduğunun savunulduğu açıklamada, bu şekilde mağdur çocukların yaşamış olduğu istismarı çeşitli mercilerde ayrı ayrı anlatmak durumunda kalmayacağı belirtildi.

Açıklamada, çocukların gerek fiziksel gerek ruhsal olarak istismarının çocuk haklarının ağır bir ihlali olduğu vurgulanarak, “Genelde istismar olgularının çocuğun en yakını ve güven duyduğu kişiler tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu noktada çocukla ilgili tüm profesyonellere, ailelere, öğretmenler ve Devletimize büyük görevler düşmektedir. Gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde istismarın farkındalığı, çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi ve sağlık alanında etkin izlem merkezlerinin temel bacağını oluşturan Çocuk İzlem Merkezlerinin henüz kurulamamış olması önümüzdeki en büyük engeldir” denildi.

Çocukların güven içinde olacağı oyun alanlarının yaratılmasına, aileleri ve çocukları bilgilendiren yaygın eğitim programlarına, iletişim kanallarında etkin olarak yer alacak ve yinelenecek eğitici yayınlara, kamu spotlarına ve telefonla kolayca ulaşıp yardım istenebilecek Sosyal Destek hattının çocuklar için uyarlanarak yeniden düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocukların korunması tüm yetişkinlerin ortak sorumluluğudur. Bu sıkıntılı dönemde görüyoruz ki pandemi ile mücadele en ön plana geçmiştir. Ancak ne diğer kronik hastalıklar ne de sosyal sorunlar yanında çocuk istismar ve ihmali hız kesmeden devam etmektedir. Çocuklarımızı gerektiği gibi koruyamadığımızı görüyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızdan özür dilemeyi bir borç olarak görüyoruz.”

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