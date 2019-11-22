  • BIST 106.588
  • Altın 268,518
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki Grev Sona Erdi

» »
Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki Grev Sona Erdi
Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki Grev Sona Erdi

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Petrol İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki grevinin varılan uzlaşı sonucu kaldırıldığını duyurdu.

DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, Petrol-İş Sendikası’nın 14 Kasım’da toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması gerekçesi ile başlattığı süresiz grevin, işverenle karşılıklı uzlaşıya varılarak sonlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu anlamda, 9 gün boyunca emekçilerin hak arama mücadelesine destek veren tüm yoldaş sendikalara ve sınıf kardeşlerimize teşekkür eder yoldaşça selamlarız. Yaşanan süreç hepimize bir kez daha sınıf dayanışmasının, direniş ve hak arama mücadelesinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.” denildi. Bu arada Kıbrıs Türk Petrolleri’nin yakıt ikmaline yarın yeniden başlayacağı öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamitköy'de faciaya kılpayı: Tır dorsesi üzerindeki konteyner yola düştü22 Kasım 2019 Cuma 16:25
  • AB Kobi Haftası vesilesiyle bedesten'de etkinlik düzenlendi22 Kasım 2019 Cuma 15:34
  • Salih Miroğlu kabri başında anıldı22 Kasım 2019 Cuma 15:33
  • Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin 3.’sü gerçekleştiriliyor22 Kasım 2019 Cuma 14:54
  • Cengiz Topel Atış Alanında 26-27-28 Kasım’da atış eğitimi icra edilecek22 Kasım 2019 Cuma 14:44
  • Anastasiadis ve Hristodulidis’ten Berlin görüşmesiyle ilgili açıklamalar22 Kasım 2019 Cuma 14:28
  • Özker Özgür kabri başında anıldı22 Kasım 2019 Cuma 13:49
  • Telefon hattı devre dışı kaldığından Alayköy Polis Karakolu’nun cep telefonundan ulaşılabilecek22 Kasım 2019 Cuma 13:35
  • Yarım gram hintkenevirinden 1 kişi tutuklandı22 Kasım 2019 Cuma 13:23
  • Türkiye ve Avrupa’dan gelen Türk iş adamları ve yatırımcılar, Meclis Başkan Yardımcısı Töre’yi ziyaret etti22 Kasım 2019 Cuma 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti