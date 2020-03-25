Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği hükümete çağrı

"Eğer SENDİKAMİZ yok diye böyle bir şey yaparsanız bu hareket Tüm POLİS MENSUPLARINA yapılmış bir HAKARET olacaktır."

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği hükmete çağrı yaparak herkes kadar fedakarlığa hazırız dedi.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği adına açıklama yapan başkan Yusuf Zeki TURAN ;

Bu yaşanan süreçte kamu bölümünde halkın daha iyi bir yaşama kavuşması için tüm gücü ile çalışan sağlık çalışanları gardiyanlar sivil havacılık dairesi gümrükçüler ve tüm zorluklara ve yüksek çalışma saatlerine sahip POLİS MENSUPLARIDIR. Tüm Polis Mensuplarının bu yaşanan süreçte ülkesi için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini belirtiriz.

Ama kamudan maaş çeken ve bu süreçte işlerinin başında olan birimler arasında ayrım yaparak yalnız POLİS MENSUPLARINDAN kesiti yapacağınıza dair duyumlar aldık.

Eğer SENDİKAMİZ yok diye böyle bir şey yaparsanız bu hareket Tüm POLİS MENSUPLARINA yapılmış bir HAKARET olacaktır.

Yinelemek istiyorum POLİS MENSUPLARI olarak bizler daha önce olduğu gibi şimdi ve daha sonrada tüm gücümüzle şartlar ne olursa olsun HALKIMIZ için görev yapmaya devam edeceğiz.

KIBRIS TÜRK POLİS MENSUPLARI Derñeği adına

başkan Yusuf Zeki TURAN.

Saygılarımla EVDE KAL GÜVENDE KAL.