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Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’nden Afrikalı öğrencilere erzak yardımı

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Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’nden Afrikalı öğrencilere erzak yardımı
Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’nden Afrikalı öğrencilere erzak yardımı

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, üye kadın polislerin de talebi ile farklı bir uygulamaya gitti.

Dernek, bu yıl her yıldan farklı olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde üye olan kadın polis mensuplarına çiçek göndermek yerine, kadın polis mensuplarının da talebi ile Afrikalı öğrencilere gıda yardımında bulundu.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği  Başkanı Yusuf Zeki Turan yaptığı açıklamada, her yıl kadın polis mensubu üyelerine gün dolayısı ile çiçek gönderdiklerini ancak bu yıl üyelerden gelen taleple yaşanan

Turan “Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği yönetim kurulu ve Bayan üyelerimiz olarak ülkemizin geçtiği bu zor şartlarda ufak dahi olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize” açıklamasında bulundu.

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