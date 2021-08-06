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“Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi” salı günü açılıyor

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“Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda 10 Ağustos Salı günü açılacak
“Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi” salı günü açılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda 10 Ağustos 2021 Salı günü saat 09.30’da açılacak “Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi”, KKTC Posta Dairesi envanterine kayıtlı birçok eseri, sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturarak Kıbrıs Türk posta tarihini gözler önüne serecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 379’uncu sergisi olma özelliği taşıyan sergi, Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine geçtiği 1800’lerin sonlarından bugüne kadar geçen dönemde kullanılan posta materyallerini aynı koleksiyonda buluşturuyor. Ağustos ayı boyunca ziyarete açık olacak koleksiyonda posta hizmetleri için kullanılan çeşitli boy ve şekillerdeki tartılar, ağırlıklar, mühürler ve saatler gibi pek çok materyal yer alıyor.

Kıbrıs’ın posta tarihi gün yüzüne çıkıyor

Kıbrıs’ta modern anlamdaki ilk posta hizmeti 1872'de Osmanlı döneminde Kıbrıs'tan İstanbul’a gönderilen bir mektupla başladı. 1878’de Kıbrıs’ın İngiltere hakimiyetine girmesi ile de adada posta hizmeti daha sistematik bir hale geldi. İngilizlerin Kıbrıs'ın idaresini devraldıkları 1878’de açılan ilk posta şubaleri de İngiltere Posta Dairesinin kontrolünde çalışıyorlardı. Kıbrıs’ta posta hizmetleri, sonraki yıllarda adadaki politik durumla birlikte değişimlere uğradı. 6 Ocak 1964’te Kıbrıs Türk Yönetimi kendi ayrı posta servisini hizmete sokarak Türk bölgelerindeki postahanelerinde "Ay-Yıldızlı" sabit tarih damgası kullandırmaya başladı.

30 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacak “Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi”, bir yandan posta hizmetlerinde kullanılan tarihi materyalleri meraklılarıyla buluştururken diğer yandan Kıbrıs tarihinde yaşanan kırılmaların posta hizmetlerini nasıl etkilediğini de görme fırsatı sunacak.

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