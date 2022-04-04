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Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

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Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, gelen faturalar karşısında öfkeli... Birlikten yapılan açıklamada "Elektrik Kurumu bu duruma düşmüşse bunda vatandaşın suçu nedir?" diye soruldu.
Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Birlikte yapılan açıklama şöyle:

Yıllardır yöneticilerimiz o kadar kötü yönetti ki; önce devlete aklını kaybettirdiler. Şimdi ise biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!
90’lı yıllarda Teknecik Elektrik Santrali patlamış, elektrik sıkıntısı baş göstermişti. O dönemde santral katkı payı istenmiş ve vatandaşlar olarak bu katkı paylarını ödeyerek yeni santrallerin sahibi olmuştuk. Biz vatandaşlar yıllardır elektrik faturalarımızı ödedik, katkı payı istendi onu da ödedik. Hal böyle iken şimdi bizler cezalandırılıyoruz. Adalet bunun neresindedir?
Pandeminin ve dövizin yarattığı tüm kötü ekonomik koşullara rağmen üyelerimiz ile hayatta kalmaya çalışırken, şimdi ortaya çıkan bu faturalar ile ceza bizlere kesilmek isteniyor.
Elektrik Kurumu bu duruma düşmüşse bunda vatandaşın suçu nedir? Elektrikten sorumlu Sayın Bakan “Kurumun bu hale gelmesinde suçlular var” diyor. Suçlu var madem ki, KIB-TEK’ten sorumlu Bakanlar, Yönetim Kurumları, kurum yöneticileri ve dahası kim bugüne kadar yargılandı?
Yargılanan hiçbir yönetici yok ama ceza kesilen vatandaşlar var. Bu kabul edilebilir değildir.
Hükümet yetkililerinin derhal fahiş elektrik faturalarıyla ilgili yeni politika belirlemesini talep ediyoruz.
Resbir yönetimi

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