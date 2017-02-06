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Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği’nde yeni yönetim

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Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği’nde yeni yönetim
Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği’nin (KTSM) yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa yeniden Turgay Akalın seçildi.

Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği’nin (KTSM) yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa yeniden Turgay Akalın seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, 3 Şubat’ta gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Başkanlığa oybirliğiyle Turgay Akalın seçilirken, Asbaşkan İbrahim Umut, Sekreter Turhan Dülgeroğlu, Veznedar Sergül Tümer oldu.

Faal üyeler Mehmet Çalıcı, Ali Çetin Özçetin, Orhan Uçar, Seyhan Cambaz; yedek üyeler Nesibe Akıntuğ, Ali Osman Saral ve Ahmet Dinçer olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu Başkanlığına Zahide Tel getirilirken, üyeler Mehmet Tel, Sıla Akalın, yedek üye ise İzzet Mannaş oldu.

Onur Kurulu Başkanı Mustafa Tümer, üyeler Melih Şener, Fatma Şah, yedek üye Fisun Dinçer olarak belirlendi

 

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