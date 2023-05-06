Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer alan seçimsiz genel kurulda, yeni yönetim kurulu oluşturuldu, faaliyet ve mali rapor sunulup aklandı.

Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, Kıbrıs Türk Sanayi Odası sektör tanıtım filmi ile devam etti. Genel kurulun divan başkanlığını Musa Sönmezler yaptı. Genel kurulda, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşma yaptı, SAN-HO Kuzey Enerji Şti Ltd. tanıtım filmi gösterildi.

Genel kurulda, sırasıyla protokol konuşmacıları da yapıldı. Buna göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Aranın ardından genel kurula sunulan karar tasarılarının görüşülmesi, faaliyet raporunun sunumu ve oylanması, mali raporunun sunumu ve oylanması yapıldı.

KTSO 38. Dönem Yönetim Kurulu Listesi şöyle oluştu:

Asil Üyeler: Ali Kamacıoğlu, Abdullah Emirzadeoğluları, Fatih Karayel, Halil Onalt, Hüseyin Ciddi, Hüseyin Ruso, Mustafa Betmezoğlu, Mustafa Ersözlü, Sercan Görgüner Bahçeci, Tuygun Töre, Yeşim Çıraklı Direl. Yedek Üyeler: Metin Oral, Orhan Dağlı, Atilla Bulancak.”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 37. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, odanın; 864 üyesi ile her geçen gün büyüyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen saygın ekonomik sivil toplum örgütlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Kamacıoğlu, pandemi, deprem felaketi, zor ekonomik koşullar ve TL’deki belirsizliklerden sanayicinin çok fazla etkilememesi için çok yoğun çaba ortaya koyduklarını ifade ederek, özetle şöyle devam etti:

“Tüm bu uğraşlarımız üreterek var olabileceğimizi bildiğimizden ötürü oldu. Önümüzde yapacağımız önemli işler var. Geleceğe ışık tutmak ve kendine yeten ülke ekonomisi için yola çıktık. Kıbrıs Türk Sanayisi’nin, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını arttırma misyonu ile, güçlü sanayi odası ve verimli sanayi üretimi vizyonu ile hareket ediyoruz. Değişim, üretim ve kalkınma misyonuna uygun doğrultuda, hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sanayicimizin dünya ölçeğinde gelişmesine katkı koyarak, üretimimizi ve güçlü sanayimizi, rekabet gücümüzü artırarak ve ihracat yaparak taçlandıracağımıza inanıyoruz. AB ve Birleşik Krallık’a ihracatımızın artırılması hedefimizdir.

Doğru sanayi politikaları ile her türlü engel aşılabilir. Bu sebeple, sanayi sektörümüzün daha fazla desteklenmesi gerekmektedir. Üretim teşvik edilmeli ve üreticimiz yalnız bırakılmamalıdır. İthalat odaklı değil, üretim odaklı ekonomik modele geçmeli ve bunu desteklemeliyiz.

Bu ülke insanı üretiyor ve her şeye rağmen üretiyor. Üstelik kaliteli üretiyor, hesaplı üretiyor ve dünyada üretilen muadil birçok ürünle rekabet edebilecek şekilde üretiyor. Dolayısıyla, bu ülkenin geleceği için üretiyoruz, yerli üretime sahip çıkıyoruz, ve daha çok üreterek dünya pazarında yerimizi bulacağımıza inanıyoruz.”