Kıbrıs Türk Sanayi Odası:“Meclis tatili iptal edilmeli''

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Cumhuriyet Meclisi’nin tatile girmesinin kabul edilemeyeceğini, haftada bir gün toplanmanın verimli ve yeterli olmayacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Cumhuriyet Meclisi’nin tatile girmesinin kabul edilemeyeceğini, haftada bir gün toplanmanın verimli ve yeterli olmayacağını belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, Meclis’in bugünkü toplantısında partiler arası uzlaşıyla tatilin rafa kalktığını ancak içinde bulunulan ve halen her açıdan sıkıntılı günler yaşanan bir dönemde Meclis’in tatile girmesinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

“Haftada bir gün toplanarak verimli ve yeterli olmayacaktır. Yasama ve denetimin en çok ihtiyaç duyulduğu bir süreç yaşıyoruz” denilen Sanayi Odası açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Mevzuatı işaret ederek Meclisi tatil etmek mazeret sayılamaz. Yaşanmakta olan kötü günler tatil sonrasına ertelenecek hafiflikte değildir. Eğer söylenildiği gibi ortak uzlaşı varsa, mevzuat da değiştirilerek meclis tatili iptal edilebilir.”