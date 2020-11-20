Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan geçmiş olsun mesajı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ada genelinde etkili olan bugünkü sağanak yağış, dolu ve fırtınadan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletirken, Girne Çatalköy ve civarında etkili olan hortumda yaralananlara da acil şifalar diledi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Çatalköy Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve afetten zarar gören sanayicilerimize, Teknecik Elektrik Santrali çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletir, zarar tespit çalışmalarının bir an önce başlatılmasını ve yaraların sarılmasını dileriz.”