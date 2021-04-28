  • BIST 1.388
  • Altın 467,906
  • Dolar 8,2100
  • Euro 9,9281
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası:Üretime yönelik kasıtlı saldırılar var

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yerli üretime yönelik kasıtlı saldırılar olduğunu belirterek buna tepki gösterdi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası:Üretime yönelik kasıtlı saldırılar var

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yerli üretime yönelik kasıtlı saldırılar olduğunu belirterek buna tepki gösterdi.

KTSO tarafından yapılan açıklamada, tüm gelişmiş ülkelerin yerli üretimlerine sahip çıktıkları ve onu korumak için tüm tedbirleri aldıkları, son on yılda dünyanın en büyük 20 ülkesinde yerli üretime yönelik koruma düzeyinin en az on kat arttığı ifade edildi. 

Pandemi sürecinin yerli üretimin ülkeler için ne kadar yaşamsal olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Sanayi Odası, “Böylesi bir süreçte yerli üretime yönelik yapılan kasıtlı saldırılar ekonomiye vurulan bir darbedir” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünya genelinde salgın sürecinde karşılaşılan sorunlar ve elde edilen tecrübeler, yerel üretimin önemini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamış, ülkeler yerel üretimlerinin desteklenmesi için ciddi politikalar oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Ne yazık ki, son dönemlerde belli kesimler tarafından yerli üretime karşı bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Benzeri yöntemler uzun yıllardır dönem dönem denenmekte, çarpıtılmış veriler ve anlamsız argümanlar kullanılarak, adeta ithalata bağımlılığı artırmak için algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Enteresan olan ise, tüm bunların tüketici refahının yükseltilmesi için olduğu söylemidir.

Ekonomimiz birçok alanda Güney Kıbrıs ve Malta gibi ada ülkeleri ile kıyaslanmaktadır. 2019 yılında KKTC’de ihracatın ithalatı karşılama oranı %5.1 iken, Güney Kıbrıs’ta bu oran %38.3, Malta’da ise %50.5’dir. Bu veriler ortada dururken halkın refahını üretimde değil, ithalatta görmek akıl tutulmasıdır. Oysa ekonomimizin gelişmesi için ihtiyacımız daha fazla üretim ve ihracattır.”

KTSO açıklamasında, dünyada yerli üretimi gelişmiş olan tüm ülkelerin, sanayilerindeki gelişimi yerli üretimi koruyarak, girdi maliyetlerini düşürerek ve üreticilerinin rekabet gücünü artırarak sağlamadığı da kaydedildi.

Dünya genelinde yerli üretimin desteklenmesi için fonlar, kotalar, vb. koruma uygulamalarının kullanıldığına değinen KTSO,  ülkede yerel girdi kullanan ve katma değer yaratan tüm üretimlerin korunması gerektiğini belirtti.

“EKONOMİK REFAHA GİDEN YOL ÜRETMEKTİR”

Koruma uygulamalarının bir rant metodu olduğunun iddia edilmesinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildiren KTSO, açıklamasında “son on yılda dünyanın en büyük 20 ülkesinde yerli üretime yönelik koruma düzeyi en az on kat artmıştır. Ülkemizde koruma duvarları yok denecek kadar azken, manüpülasyon yoluyla bunların kaldırılmasını talep etmek en hafif tabirle düşüncesizliktir” ifadelerine yer verdi.

KTSO, “Ekonomik refaha giden yol ithalat değil, sanayidir, inşaattır, turizmdir, yükseköğrenimdir, tarımdır, üretimdir. Üretmek, var olmaktır” vurgusunda bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YYK 4 ayda 979 program izledi, raporlanan 7 içerikten 4’üne yaptırım uygulama kararı aldı28 Nisan 2021 Çarşamba 16:32
  • Görüşme 40 dakika sürdü...“Tatar Federasyonun neden uygun bir uzlaşı modeli olmadığına dikkat çekti”28 Nisan 2021 Çarşamba 16:29
  • Cenvere'de bir kez daha buluştular...28 Nisan 2021 Çarşamba 15:53
  • Turizm Emekçileri:Tek isteğimiz çalışmayanlara destek olunması28 Nisan 2021 Çarşamba 15:46
  • Bakan Çavuşoğlu: “Sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla hareket edilmeli”28 Nisan 2021 Çarşamba 15:35
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol'dan zirve açıklaması28 Nisan 2021 Çarşamba 15:20
  • Bakan Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Yangın Hazırlık Çalışmalarını İnceledi28 Nisan 2021 Çarşamba 14:40
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Neden 2 eşit egemen devlet talep ettiğimizi gerekçeleriyle anlattım28 Nisan 2021 Çarşamba 14:35
  • Arıklı bugün Fuat Oktay ile görüşecek28 Nisan 2021 Çarşamba 14:35
  • Sivil Savunma Teşkilatı İle Lefke Belediyesi İşbirliği Protokolü İmzaladı28 Nisan 2021 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti